„See on naeruväärne!“ Kylian Mbappé valati El Clasico järel karmi kriitikaga üle

Suvel Madridi Realiga liitunud Kylian Mbappé hooaja algus Pürenee poolsaarel pole kulgenud teps mitte ideaalset rada pidi. Vaatamata sellele, et Prantsusmaa ründetuus on uue koduklubi eest löönud kõikide sarjade peale juba seitse väravat, valati Mbappé laupäeva õhtul toimunud El Clásico järel karmi kriitikaga üle.

„See on naeruväärne!“ äsas ta. „Real on oma mängutaktikat Mbappé tuleku järel drastiliselt muutnud. Laupäeval läks see kalliks maksma.“

Kriitikalaviini alla jäi Mbappé ka Hispaania meedias. „Me ei toonud Kylian Mbappéd sellesse klubisse selliste esituste jaoks. Tal on aeg ärgata ja mõista, et ta on Madridis. Madrid ei ole Pariis,“ kurjustas Kataloonia ajalehe AS Sport ajakirjanik Tomás Roncero.