VIDEO | „Ma pole kunagi midagi sellist näinud!“ Ühe silmaga Venemaa vabavõitleja võitis vägeva nokaudiga

„Ma pole kunagi midagi sellist näinud! See oli topelt keerlev tagakäe rusikalöök. Ta lõi teda ühele küljele ja siis kohe pöördelt teisele küljele! Ma pole kunagi midagi sellist näinud! Kahekordne tagumine rusikas. Loominguline poiss,“ kiitis Cormier.

Adesanya (35) on võitnud profikarjääri jooksul 28 matšist 24 ja saanud vaid neli kaotust, kuid kaks neist on tulnud tema viimastes võitlustes, kui temast said jagu Dricus du Plessis ja Sean Strickland.