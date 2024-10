Arsenal ja Liverpool viigistasid, Manchester Unitedile vastuoluline kaotus

West Hami ja Manchester Unitedi mängus Londonis püsis väravateta viik tablool kuni 74. minutini, mil skoori avas Crysencio Summerville. 81. minutil Casemiro viigistas, ent Jarrod Bowen lõi teisel üleminutil vastuoluliselt antud penalti järel kodumeeskonna 2:1 võiduvärava. Kohtunik David Coote jättis algul Matthijs de Ligti ja Danny Ingsi võitluse järel penalti määramata, kuid VARi abil muutis ta meelt. Eriti vastuoluliseks muudab selle otsuse tõsiasi, et West Hami ründaja Ings mängis selles olukorras käega.

„Enne hooaega oli juhis, et VAR sekkub ainult selgetesse ja ilmsetesse vigadesse,“ ütles Unitedi peatreener Erik ten Hag pärast kohtumist. „See ei olnud kindlasti selge ja ilmne viga.“

Hollandlane lisas pettunult: „See on kolmas kord, kui tunnen hooaja jooksul ebaõiglust, ja sellel on suur mõju meie meeskonnale ja meie tulemustele ja tabeliseisule. See pole õige.“