Enam kui 1100 osalejaga Pärnu Rannajooksul purunes rajarekord

1131 finišeerijaga ürituse populaarseimaks distantsiks osutunud 10 km jooksus sai tulemuse kirja 497 osalejat, kes tulid Pärnusse üle Eesti, lisaks oli palju külalisi Lätist. Meeste seas läks oodatult võit esimest korda Rannajooksul osalenud Läti ühele parimale pikamaajooksjale, hiljuti kahe silla jooksu valitsenud Dmitrijs Serjoginsile, kes võttis mulluselt võitjalt Tiidrek Nurmelt ka rajarekordi valdaja tiitli: uus tippaeg on 30.25,3.

„Läksin nii võitma kui rada nautima,“ rääkis lätlane pressiteate vahendusel finišis. „Pärnu on jooksmiseks suurepärane koht ja mul on väga hea meel, et sain siia taas tulla,“ tõdes jooksja.