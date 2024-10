Tiitlikaitsja Selver x TalTech ei suutnud punktiarvet avada, Tartu Bigbank naasis Lätist liidrina

Cronimet liiga tabelis on pärast nädalavahetust esikohal Tartu Bigbank, kel on koos 11 punkti. Sama arvu punktidega on teine Võru Barrus Võrkpalliklubi ja kolmas Jekabpils. Riia on 9 punktiga neljas, Ezerzeme 8 punktiga viies ja Pärnu Võrkpalliklubi 1 punktiga kuues. Selver asub punktita viimasel tabelireal.