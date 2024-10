VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kas tõesti on nii, et mõnda mängijat raha armastab ja mõnda mitte, ning kuidas oli sellega Taltsil ja Kullamäel?

Tarkuseterade paketti jagus häid mõtteid mitmele rindele. Esmalt muidugi Optibet Eesti-Läti liiga ja Eesti klubide osalemine rahvusvahelistes sarjades. Esile tõsteti Kalev/Cramo väga head seisu FIBA Europe Cup sarjas, kus viimati mängiti üle ungarlaste Fehervari Alba 95:89. Boonuseks Leemet Böckleri vooru parima mängija tiitel, mida ei juhtu just iga päev. Kõva sõna! Böcklerilt 30 punkti, visked väljakult 10/14, kaugvisked 6/9, tema väljakul olles meeskonna +/- näitaja +17. Vägevad numbrid ja lisaks veel teadmine, et oluline hulk punkte tuli väga tähtsatel momentidel 4. veerandajal. Pärnu Sadamal on seis vastupidine, kolmest mängust kirjas vaid kaotused ja poolakate Stargardiga väga variante ei tekkinud. Miks nõnda, räägib „meie mees Havannas“ nii lahtiste kaartidega kui võimalik. Muide, Kalev/Cramo ja Pärnu mängul oli ka üks väga otsene seos, kes veel ei tea, saab saadet vaadates-kuulates huvitava fakti võrra targemaks.

Korvpalliliigas NBA startis uus hooaeg ja kohe vägevate numbritega. Kes sõlmis kopsakaid lepinguid, kes oli lähedal kaugviste rekordile ja muidugi esmakordne isa-poeg mänguväljaku jagamine – aegumatu LeBron James ning Bronny James. Los Angeles Lakers on tähelepanu keskpunktis ka sellega, et meeskond on suutnud hooaega alustada kolme järjestikuse võiduga, mis on viimase kümnendi kontekstis erakordne. Kas uue peatreeneri JJ Redicki käekiri hakkas sedavõrd kiirelt toimima ja nii lihtne muutuste sisseviimine ongi? Kullamäe annab ülevaate riikidest, kelle mängijaid on NBA-s kõige enam, jättes kõrvale ameeriklased.

Euroliigast sel korral liiga pikalt juttu ei tehta, küll aga tõdetakse, et Euroopa tugevaimas korvpallisarjas puhuvad uued tuuled. Enam ei ole nii, et suured ja nimekad sõidavad väiksematest jõuga üle – Müncheni Bayern, Pariis Basketball, Kaunase Žalgiris ja Villeurbanne’i Asvel on võimelised kõiki üllatama. Ja kas need lõppude lõpuks enam ongi üllatused?