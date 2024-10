DELFI VIDEO | Kristen Kasemets: olime üleolevad, aga Peep tegi kurjemat häält ja võtsime ennast kokku

„Ma arvan, et tulime natuke üleolevalt peale. Viimsil on mõned põhimehed vigastustega väljas ja mõtlesime võibolla, et võit tuleb natuke kergemalt. Lubasime neil nii mängida, kuidas tahtsid. Selle pealt nad said duhhi üles ja suutsid meile kõvasti pahandust teha,“ kommenteeris Kristen Kasemets 30:36 kaotatud avapoolaega.