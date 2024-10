Neljandal lisaminutil skoorinud Vaprus päästis endale olulise viigipunkti

Kohtumise esimesel poolajal olid paremad võimalused Transil – kõige lähemale jõudis German Šlein, kes virutas palli üheksandal minutil 15 meetrilt posti. Teisel poolajal said poolvõimalusi mõlemad meeskonnad, aga murrang näis tulevat 82. minutil, mil väljakohtunik Joonas Jaanovits määras Transi kasuks 11 meetri karistuslöögi. Kuid videokohtunike abiga tuvastas vilemees, et viga toimus karistusalast väljas.

Juuni keskel toimunud mängus jäi Trans võõrsil peale 4:1, aga nii mais kui juulis toimunud matšid lõppesid 0:0. Pikalt näis, et kaks 0:0-i ei jää kolmandata, kuid 88. minutil saatis piirilinlaste argentiinlasest leegionär Leonardo Ronaldo läbisööduga Landry Kabore vastaste väravavahiga silmitsi ning burinafasolane saatis palli kindlalt võrku.

Vaprus vastas 178 pealtvaataja silme all neljandal lisaminutil, mil Kristjan Kask saatis peaga võrku Kevin Aloe tsenderduse. „Õnneks õnnestus ära lüüa,“ tõdes Kask peale 1:1 päädinud matši Soccerneti ülekandes. „Arvestades mängukäiku, siis tulime raskest seisust välja ja hetkel on iga punkt oluline. Hea, et siit ühegi kätte saime.“