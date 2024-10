Andreas Mikkelsen oma järgmisest hooajast: mul pole õrna aimugi, kas saan Rally1 auto rooli

Mikkelsen lõpetas aastatel 2014 kuni 2016 MM-sarja kokkuvõttes kolmandana, aga peagi langes ta tehasemeeskondade palgalehelt välja. Norralane näitas oma taset seejärel WRC2 konkurentsis, kus ta lõpetas 2021. ja 2023. aasta lõikes esimesena, mistõttu tänavu sai ta osadel rallidel enda käsutusse Hyundai i20 Rally1 auto.

Monte Carlo, Horvaatia ja Poola rallilt sai ta kirja kuuendad kohad, eelmisel Kesk-Euroopa rallil sõitis ta reedel teelt välja ning lõpuks jäi talle näppude vahele punktikatse teise koha silmad. 35-aastane sõitja on stardis ka hooaja viimasel Jaapani etapil.

Nii on Mikkelsen tänavu justkui asfaldispetsialist, sest viiest rallist neli toimuvad sel pinnasel. Kui hooaja alguses oli ta Monte Carlos ja Horvaatias masinaga päris hädas, siis Kesk-Euroopas oli mehe enda sõnul pilt juba parem. Reedese avarii järel olid tema mõttedki vaikselt juba Jaapanis. „Arvan, et kasutasime laupäeva üsna nutikalt, sest proovisime muutlikes oludes masina erinevaid seaded. Mõned asjad mulle meeldisid, teised mitte. Kindlasti jääb meil kurvides veel midagi puudu, aga me pole [ideaalist] kaugel,“ rääkis ta DirtFishile.

Ta jätkas: „Seaded oli rohkem suunatud Jaapanile. Seal on veidi kurvilisemad teed ja olud pole nii keerulised nagu Kesk-Euroopas, mille kiiretele teedele on vaja väga stabiilset auto tagaosa. Kesk-Euroopa nädalavahetusest on kaasa võtta üsna palju positiivset, sest Horvaatia ralliga võrreldes oli meie kiirus palju parem. Olgu, me tegime vea ja tulemus polnud parim, aga olen peale seda nädalavahetust positiivselt meelestatud. Olen autoga hoopis teises kohas ja tunnen ennast esimest korda Hyundais asfaldil hästi.“

Mikkelsen soovinuks rohkem sõita kruusal

Kuigi Mikkelsen sai ka kiirel Poola asfaldirallil kuuenda koha, siis see tuli hoopis teisiti. Norralane oli esimesel kahe päeval väga kiire, mistõttu ta kindlustas laupäeva õhtul teise kohaga 15 punkti. Ralli esikohaheitlusest langest Mikkelsen välja pühapäevase rehvipurunemisega.