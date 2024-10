OTSE DELFI TV-s | Keila Coolbet jahib Viimsis põhihooaja kolmandat järjestikust võitu

Eelmisel Eesti-Läti liiga hooajal jäid mõlemas omavahelises mängus peale Peep Pahvi hoolealused, aga septembris toimunud Kaamos karikasarja eelringi matši võitsid Viimsi korvpallurid 95:83. „Viimsi on näidanud kodusaalis väga sitket mängu,“ märkis Keila Coolbeti abitreener Kristjan Evart enne kohtumist. „Oleme valmistunud korralikult ja teame, mis eduks tegema peame. Neil on lahkunud mängija ja mõne vigastatud korvpalluri tõttu on osad mängijad tavapäratutes rollides. Peame suutma seda enda kasuks ära kasutada! Kindlasti saab määravaks seegi, kui suure hingega me kõikides lauapallide ja lahtiste pallide olukorras tegutseme!“