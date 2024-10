El Clasico: FC Barcelona lõi neli vastuseta väravat ja purustas Madridi Reali unistuse rekordist

La Liga tänavuse hooaja turniiritabelis suurendas Barcelona nüüd oma eduseisu. 11 kohtumisega on nad liidrina kirja saanud 30 punkti. Real on teisel kohal 24 silmaga. Kolmas on Villarreal 21-ga ja neljas Madridi Atletico 20-ga. Atleticol on võrreldes konkurentidega üks kohtumine vähem peetud.