Ragnar Klavani tabamus tõi Tallinna Kalevile magusa võidu

Võit tõstis Tallinna Kalevi hoobilt liigatabeli üheksandalt realt seitsmendaks. Sarnaselt Kalevile on 31 silma FC Kuressaarel ja Pärnu Vaprusel, kellest viimane kohtub pühapäeval suvepealinnas Narva Transiga. Nõmme United on 15 silmaga Premium liiga viimane.

„Tulemuse tõi meeskondlik võitlus. Mitte, et me eelmistes mängudes pole võidelnud. Lihtsalt jalgpallijumalanna polnud meie poolt. Teadsime, et peame sarnaselt jätkama. Siit on hea edasi minna, kuna kaks mängu on veel ees,“ sõnas päevakangelane Klavan magusa võidu järel Soccernetile.