DELFI FOTOD | Kersti Kaljulaid avas Kuressaares Voldemar Väli kuju

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid sõnul on Väli pärand jäägitu. „Me ei saa kunagi unustada, et meie sportlaste tee tippu on olnud keeruline mitte ainult seepärast, et tipus on tihe, vaid seepärast, et maakera on tuuline. Aga mis see tuul saarlasele teeb, ei midagi,“ ütles Kaljulaid.