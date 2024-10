Viktor Levada Konstantin Vassiljevist: olen kõik sellised venelased oma elust lihtsalt välja lülitanud

2023. aasta alguses koos mitme teise Eesti jalgpallikoondislasega Venemaa koondise peatreeneri Valeri Karpiniga ühel pildil poseerinud Konstantin Vassiljev rääkis kevadel Õhtulehe podcastis „Kolmas poolaeg“, et on rahu poolt ega tea, kuidas seda Venemaa-Ukraina sõjas ega üldse maailmas saavutada.

Küsimusele, kas ta on sõjas Ukraina poolt, vastas Vassiljev: „Kui nad suudaks võita, siis võibolla tuleb rahu, kui Venemaa võidab, siis võibolla tuleb rahu, kui mõlemad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võibolla tuleb rahu.“

Vassiljevi väljaütlemine pole siiani ununenud äsja Eesti meistriks kroonitud Tallinna FCI Levadia presidendil Viktor Levadal. Ta on tänulik teenete eest, mida Vassiljev pikkade aastate jooksul Eesti jalgpallile teinud on, kuid oma elus ei näe ta keskväljamaestrol enam mingit kohta.

„Saan aru, et kellegi jaoks võib ta olla palju korda saatnud, aga pärast väljaütlemisi sõja kohta, mis puudutab minu riiki nii valusalt, ei suuda ega teha ma temasse enam kuidagi suhtuda. Olen kõik venelased, kes on hakanud neil teemadel üht või teist õigustama, oma elust lihtsalt välja lülitanud,“ sõnas Levada Õhtulehele antud intervjuus.

Muu hulgas käivad kõlakad, et Vassiljevist võib saada järgmisel hooajal Flora peatreener. Kuidas Levada sellesse suhtuks? „Täna enam mitte kuidagi. Olen aru saanud, millised hoiakud ja elufilosoofia tal on. Kas temast saab Eesti või Flora president või mistahes meeskonna peatreener või kes iganes... Ta on kõik öelnud ja teinud,“ vastas Levada.