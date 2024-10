Maailma esireket: dopingujuhtum aitas mul selgeks teha, kes on minu vaenlased

„Võib-olla aitas see juhtum mul mõista, kes on mu sõber ja kes mitte. Sain aru, et on palju mängijaid, keda ma ei arvanud olevat oma sõbrad, ja üsna palju on neid, keda pidasin sõpradeks ja kes seda tegelikult ei ole. See tegi minu jaoks paljud asjad selgemaks,“ rääkis Sinner, vahendab Corriere dello Sport.

„Enne US Openit olin väga raskes ja delikaatses olukorras, nägin vaeva, et paljudest asjadest aru saada. Siis ärkasin üles ja ütlesin endale, et lõpuks on mul kõik hästi, ma olen terve ja mu perega on kõik korras. Ütlesin endale, kuidas mul on vedanud, sest saan teha seda, mida ma armastan, ning elus on palju hullemaid asju [kui see dopinguproov],“ rääkis itaallane, vihjates oma armastatud tädi surmale.