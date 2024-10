Rootsi suusaäss peab ületreeningu tõttu pausi pidama. „Kui loll ma olen!“

Hetkel on ebaselge, millal Karlsson saab suusatreeningutega jätkata.

„Kui loll ma olen! Et pidin sama vea uuesti tegema,“ ütles pettunud Karlsson, kellel on ka varem ületreenimisega probleeme olnud.

„See on puhtalt minu süü. Mul on õnneks suurepärane tugi ja siit edasi püüame teha vaid tarku otsuseid,“ lisas rootslanna kodumaa meediale antud kommentaaris.

Rootsi suusakoondise treener Stefan Thomson lisas: „Üldiselt oleme päris hästi töötanud, aga see on alati kurb hetk, kui satud napilt valele poole piiri, selle asemel, et olla õigel pool.“