23-aastaselt tippsuusatamisest loobunud Eesti olümpiakoondislane: samamoodi jätkata polnud mõtet

Kui esiti tiksus peas mõte vaheaastast, siis nüüd on asi lõplik, sest ta astus sügisel Tallinna Ülikooli kehakultuuri õppima ning saab talvel emaks, kirjutab Õhtuleht .

Tipptasemel suusasport lihtsalt ei mahu enam päevaplaani ning ta tunneb, et oleks pärast sünnitust konkurentidest liialt maas.

Möödunud talvel MK-karussellist maha jäänud Juursalu tundis, et samamoodi – kodumaal üksi või Audentese noortega – jätkata pole mõtet. „Üks Soome suusaklubi pakkus, et võiksin nendega liituda, aga see eeldas hästi suure raha olemasolu,“ avaldas Juursalu Õhtulehe podcast’is „Taru kallale“.