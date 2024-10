Suur tagasitulek saabki teoks? 40-aastast Lindsey Vonni nähti salaja treenimas

Täna kirjutas Rootsi väljaanne Aftonbladet, et eelmisel nädalal 40-aastaseks saanud Vonni on viimastel päevadel nähtud salaja treenimas Austrias Söldenis.

Varem on Šveitsi ajaleht Blick kirjutanud, et Vonn on avaldanud USA koondise kaudu soovi, et võistelda detsembris kodumaal Beaver Creekis peetaval MK-etapil.

„Kunstpõlvega võistlemine ja MK-le naasmine kõlab ebamõistlikult. Paljud oleksid ilmselt öelnud, et see on võimatu. Aga kui keegi peaks sellega hakkama saama, siis on see Lindsey Vonn,“ usub Saksamaa endine mäesuusataja Felix Neureuther.