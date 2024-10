TÄNA DELFI TV-s | Tartu versus Tallinn: Tartu Ülikool võõrustab Eesti-Läti liigas Kalev/Cramo

Kalev/Cramo on hetkel kolme võidu ja ühe kaotusega kolmandal kohal, Tartu Ülikoolil on kirjas võit ja kaks kaotust, millega jagatakse 12. kohta.

„Seda fookust, mida tahtsime ka teisel poolajal mängijates näha, seda enam ei olnud. Meie jaoks kõige raskem on see, et kui oleksime mängu võitnud, oleks hea emotsiooniga läinud laupäevasele mängule Kalev/Cramoga. Nüüd tuleb see emotsioon üles leida kahe päevaga ja peame keskenduma laupäevale. Kui me tõesti sellise fookuse ja emotsiooniga läheme, siis ma arvan, et laupäeval meil pikka pidu ei ole,“ sõnas Kuusmaa.