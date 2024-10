Ancelotti El Clasico eel: mul on tagataskus üks suur trump

„El Clasico`d on alati võitluslikud ja rasked matšid, aga ka meelelahutuslikud. Tahame oma fännide ees hästi esineda. Barcelonal on jalgpalliväljakul välja kujunenud selge mängustiil ja nad mängivad praegu väga hästi. Võin öelda, et nad on üsna julge meeskond. Peame mänguks hästi valmistuma ja andma endast parima,“ sõnas Ancelotti tänasel pressikonverentsil.

„Tavaliselt pole enne sellise tasemega matši palju öelda. Idee on edastada mängijatele lihtne ja arusaadav strateegia. See on kõik. See ei ole mäng, mis nõuaks mängijatega pikki arutelusid. Kui ma ise veel mängija olin, olin väga närvis. Marco Van Basten ütles mulle siis: „Rahune maha, see on lihtne. Andke pall mulle.“ Ja see töötas lugematuid kordi,“ meenutas Ancelotti oma mängijakarjääri hiilgeaegu AC Milanis.

Kogenud itaallane kiitis ühtlasi Barcelona uut bossi Hansi Flicki. „Nende filosoofia on muutunud. Nad mängivad palju sirgjoonelisemalt. Aga ma ei taha seda Xavi mängujoonisega võrrelda, sest Xavi tegi suurepärast tööd ja me olime nendega korduvalt hädas.“

Itaallane lubas, et tal on fännide rõõmustamiseks üks trump, mida ta aga ei soostunud avaldama.

„Mul on El Clasico jaoks ootamatu trump, kuid mulle tundub, et sellest ei ole õige pressikonverentsil rääkida. Näete kõike ise ja siis hiljem ütlete, kas ma eksisin või mitte,“ sõnas Ancelotti saladuslikult.

Mõlemad tippklubid on alustanud Hispaania meistriliiga uut hooaega hästi. Barcelona on kümne vooruga loovutanud vaid kolm punkti ja asub 27 silmaga liidrikohal. Real on 24 punktiga teisel kohal.

Reali ja Barcelona mäng algab laupäeva õhtul kell 22.00. Homme kell 15.00 tuleb La Ligas väljakule meie esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Real Valladolid, kes võõrustab Villarreali.