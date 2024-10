Tormis Laine avab MK-hooaja Söldeni etapil: saan täita oma lapsepõlve unistuse

Tormis, esmakordselt asud starti MK hooaja avaetapil Söldenis. Milliste tunnetega võistlusele vastu lähed?

Kindlasti ootan võistlust suure põnevusega. Sölden on kõigi mäesuusatajate jaoks eriline etapp ja tõeline FISi kogukonna hooaja avaüritus. Minu jaoks omab aga Sölden veelgi sügavamat isikliku tähendust. Mäletan elavalt seda, kui ma olin 11-aastane ja käisime just Söldenis esimest korda mäesuusatamise MK etappi vaatamas. Olen sellest ajast saadik unistanud päevast, mil saan ka ise stardis olla ja nüüd on see lõpuks kätte jõudnud. Võib öelda, et saan täita oma lapsepõlve unistuse.

Hooaeg saab olema tihe ja võistlusi palju alates MK etappidest kuni lõpetades maailmameistrivõistlustega. Mis soovitusi sa fännidele annaksid, millistel etappidel eriti tasub silma peal hoida?

Mäesuusatamise kogu hooaeg on põnev ja teleka vahendusel on kindlasti äge vaadata kõiki etappe. Küll aga soovitaksin kõigil, kes sel talvel plaanivad minna kas lähemale või kaugemale suusapuhkusele, visata pilk peale mäesuusatamise MK kalendrile. Kohapealse elamusena on väga meeldejäävad Šveitsis jaanuari keskpaigas toimuvad Adelbodeni ja Wengeni etapid, kus nii silmailu kui ka melu on väga vinged. Kindlasti ka kaks etappi Austrias – Kitzbühel ja Schaldming, mis toimuvad jaanuari teises pooles. Nendel etappidel on alati kümneid tuhandeid inimesi ja korraldustiimid teevad kõik endast oleneva, et pakkuda külastajatele meeldejäävat elamust. Kõige lähem võistlus, mida saab tulla vaatama on 17. novembril toimuv Levi slaalomi MK etapp.

Maailmameistrivõistlused toimuvad sel hooajal 4.-16.veebruarini Austrias Saalbachis. Mida sealt on meil oodata?

MM saab kindlasti olema väga lahe, sest Austrias on mäesuusatamise tõsiselt populaarne spordiala. Võib eeldada, et publikut saab olema väga palju ja rahvas kütab üles tõelise suusapeo. Tean, et tänase seisuga piirkonnas hotellikohta enam leida ei ole võimalik ja kes veel soovib sellest üritusest osa saada, siis tuleks kiiremas korras piletid välja vaadata.

Suurslaalomis maailma edetabelis 40. kohta hoidev Tormis Laine on Söldenis stardis pühapäeval, 27.oktoobril ja talle on võimalik kaasa elada FIS rakenduse ning Eurosport 1 vahendusel. Eurospordi ülekanne algab kell 11.00.