DELFI FOTOD | Maailma parim trialisõitja jõudis Tallinnasse

FIM X-Triali MM-sarjas sõidetakse tänavu 7 etappi ning Tallinna võistlus on neist eelviimane. Kui sarja kullalahing on juba otsustatud ning ka tänavune tiitel kuulub legendaarsele Toni Boule, siis poodiumi madalaimad astmed on veel lahtised, sest enne Tallinna etappi on nii Jaime Busto kui eelmainitud Marcelli võrdsetel punktidel.