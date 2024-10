Palgavaidluse kaotanud PSG peab Mbappéle maksma 55 miljonit eurot

Nimetatud summa sisaldab Mbappé`le maksmata jäänud palka ja preemiat. Täpsemalt puudutab see lepingu sõlmimise lisatasu, mille jalgpallur pidi saama tänavu veebruaris, ja lisaks viimase kolme kuu palka.

Kui Mbappé nõudis palgavaidluse käigus võlgnevuste likvideerimist, siis PSG juhtkond on väitnud, et prantslane nõustus kõnealusest summast loobuma juba 2023. aasta augustis. Mbappé olevat toona klubile kinnitanud, et ei kasuta oma 2022. aasta mais sõlmitud lepingu optsiooni veel üheks aastaks ja lahkub klubist 2024. aasta juunis vabaagendina.