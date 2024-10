Bottas ei välista Mercedesesse naasmist: see on üks variant

Seetõttu on soomlast hakatud seostama ka Mercedese tiimiga, kuid seal oleks Bottas mitte põhisõitja, vaid reservsõitja.

„Minu esmane eesmärk on jätkata võidusõitjana. Arutame seda Mattia Binottoga [Sauberi boss],“ sõnas Bottas, vahendab Motorsportweek.

„Kuid mõistagi, kuna käes on juba oktoober ja lepingut pole veel sõlmitud, pean mõtlema ka muudele võimalustele – sealhulgas Mercedesesse naasmisele. See on üks variant. Ma kaaluks seda,“ lisas soomlane.