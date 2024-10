Hyundai rallimeeskonna boss jäi uue hooaja osas saladuslikuks

Hyundail on uueks hooajaks lepingud olemas oma kahe põhisõitja Thierry Neuville`i ja Ott Tänakuga. Siiani pole aga meeskond avalikustanud kolmanda auto taktikat ega sõitjavalikuid.

Sel aastal on Hyundai kolmandat Rally1 autot jaganud koguni kolm sõitjat: Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo. Rallit.fi kirjutab, et hetkel peetakse kõige tõenäolisemaks variandiks, et järgmisel aastal näeb Hyundai kolmandas autos vaid üht sõitjat: M-Sport Fordi praegust esinumbrit Adrien Fourmaux`d.

Teine võimalus on see, et Hyundai läheb üle kahe poole kohaga sõitja taktikale. Sel juhul jääks nii Lappil kui Mikkelsenil võimalus lepingu pikendamiseks. Sordo seevastu võib järgmisel aastal teha hüppe tiimibossi kohale, kui praegune tiimijuht ja Hyundai Motorspordi direktor Cyril Abiteboul tahab oma töökoormust vähendada.

Abitebouli sõnul tuleb uudiseid Hyundai kolmanda sõitja kohta veel kuu aega oodata.

„Arvestades seda, mis meil veel ees on, on mõttekas jätta see Jaapani MM-ralli järgseks asjaks,“ ütles Abiteboul Rallit.fi-le. Tiimijuht vihjas pingelisele heitlusele tootjate MM-sarjas, kus Hyundai edu Toyota ees on kahanenud 15 punktile.

Abitebouli sõnul tuleb neil detailide osas veel tööd teha. „Arutelud on käimas kõigiga ja neid jätkub kuni Jaapanini. Nii et see on plaan,“ ütles Abiteboul ja lisas: „Meil ​​on tugev auto ja see on tekitanud kogukonnas huvi. Nii et vaatame, millised võimalused meil laual on.“

Hyundai on juba kindlustanud oma ajaloo esimese sõitjate meistritiitli, sest Toyota meestel Elfyn Evansil ja Sebastien Ogier`l pole enam võimalust esikohale tõusta. Viimase etapi eel on Neuville’i edu tiimikaaslase Tänaku ees 25 punkti.

Hooaja viimane etapp Jaapanis peetakse 21.-24. novembril.