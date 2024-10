Ogier kirus WRC-sarja juhte: see kõik on nii läbimõtlemata

WRC-sarja hübriidajami tulevikku puudutav debatt on olnud viimastel kuudel väga äge. Algselt soovitas rahvusvahelise autoliidu (FIA) WRC töörühm Rally1 autode hübriidajamitest loobuda juba alates 2025. aastast, kuigi hübriidi tarnijal Compact Dynamicsil on kehtiv leping nii 2025. kui 2026. aastaks.

Pärast seda, kui Toyota, Hyundai ja M-Sport väljendasid oma rahulolematust viieaastase homologatsioonitsükli kärpimise suhtes ja tegid ettepaneku, et Rally1 reeglid jääksid kehtima vähemalt järgmise aastani, lubas FIA jätta reeglid samaks kuni 2026. aasta lõpuni.

Hiljuti tuli aga uudis, et FIA võib Rally1 autodelt ikkagi hübriidi eemaldada, sest see on kallis ja selle hooldamine läheb tiimidele maksma üle miljoni euro aastas.

Nüüd võttis antud teemal sõna Ogier, kelle arvates on WRC-sarja juhid sama otsustusvõimetud kui lasteaialapsed.

„Soovin, et hübriid jääks nii, nagu see oli algselt kavandatud ja arendatud,“ ütles Ogier ralliportaalile DirtFish. „Seetõttu on see minu jaoks veider viimase hetke otsus.“

Ogier` sõnul on järjepidevuse puudumine olnud WRC-s probleemiks juba pikemat aega.

„Nagu tihti on juhtunud, ei ole MM-sarjas mingit järjepidevust. Seda on raske mõista, miks nüüd [selline otsus], viimasel hetkel... Olgu, siin [hübriidide puhul] on küsimuseks kõrgemad kulud, aga mina prooviks tarnijaga läbi rääkida, teha parandusi hübriidajamis ja proovida seeläbi meeskondade kulusid vähendada,“ lisas prantslane.

Ogier` hinnangul saadab selline käitumine fännidele väga vale sõnumi.

„Ma ei teagi, mis see sõnum nüüd on? Et nagu on hübriid, aga järsku enam ei olegi. See kõik on nii läbimõtlemata - meil on uueks hooajaks nii piiratud testimisvõimalused ning nüüd peaksime järsku sõitma hoopis teistsuguste autodega, kui need muudatused läbi läheks.“