Kahevõistlus on noorte seas mõrkjasmagusa maitsega. Kaarel Piho: siin ressurssi on, aga ise peab ränka tööd tegema

Mustjõgi rääkis, et tõepoolest ei ole probleem selles, et noortel puuduks ala vastu huvi, vaid treenereid ei ole lihtsalt piisavalt. Ta märkis, et praegused treenerid on pigem need, kes on ala juures olnud juba mitukümmend aastat. Samas tõdes ta rõõmuga, et nüüd alustas treeneritööd 24-aastane Andreas Ilves ning varem on spordi juures treenerina alustanud varasemad Eesti parimad kahevõistlejad Karl-August Tiirmaa ja Kaarel Piho. Teise murekohana tõi Mustjõgi välja, et mida tõsisemaks ala tegemine läheb, seda enam on vaja juba väga korralikku varustust, mille hind ei ole teps mitte madal. „Siis on juba vaja vastavat kombet ja suuska. Profitaseme suusad on juba ainuüksi 400-600 eurot.“ Teisalt lisas ta, et kui laps alustab treeningutega, ei ole kohe vaja kallist varustust osta, sest klubidel on olemas varustus kuni 16-aastaste laste jaoks.