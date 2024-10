Trump hakkas kampaaniaüritusel surnud golfilegendi peenist kiitma. „See on lugupidamatu ja ebaviisakas!“

Nimelt korraldas Trump eelmisel nädalal Pennsylvania osariigis kampaaniaürituse, mis leidis aset Latrobe’is Arnold Palmeri lennujaamas. Suure golfisõbrana pidas Trump kohaliku legendi kohta pika kiidukõne, kuniks kõlas midagi kummalist...

„Ütlen seda kogu lugupidamisega naiste vastu ja ma tõesti armastan naisi, aga Arnold Palmer oli ikka tõeline mees! Kui ta koos proffidega duši all käis, siis tulid teised välja ja ütlesid: „Oh, mu jumal! See on täiesti uskumatu!“ tegi Trump ilmselge vihje Palmeri meheau suuruse kohta.

Golfilegendi tütar Peg Palmer Wears rääkis pärast üritust, et tema isa sel viisil meenutamine oli täiesti ebavajalik.

„Sa oled lennujaamas, mis on saanud nime mu isa järgi, kes seda iganädalaselt kasutas ja siis hakkad labaseid riietusruumi anekdoote rääkima... See on minu arvates lugupidamatu ja ebaviisakas,“ rääkis Palmer Wears ABC-le.

„Inimesed tulevad nendele üritustele, et kuulda Trumpi mõtete ja plaanide kohta. See on täiesti lubamatu, kuidas ta kasutas mu isa, et valijate jaoks tähtsad teemad tagaplaanile jätta,“ lisas ta.

Arnold Palmer suri 2016. aastal 87 aasta vanuselt. Palmeri pärandiks peetakse lisaks omanäolisele stiilile ka seda, et just tänu temale sai golfist massidesse ulatuv spordiala. Ta võitis üle 90 golfiturniiri, sealhulgas seitse suure slämmi turniiri. Ainsana neljast suurturniirist jäi tal esikoht saamata PGA meistrivõistlustel. Palmer on ühtlasi esimene golfar, kes teenis mängimisega miljon dollarit.