Kodusest Meistrite liiga finaalist unistav Müncheni Bayern tõmmati Saksamaa meedias ribadeks

Teises voorus jäi Bayern võõrsil alla Aston Villale 0:1. Tõeline häbi langes nende peale aga kolmapäeva õhtul Kataloonias, kus kohalik FC Barcelona nüpeldas neid 4:1. Kolm väravat kanti ääreründaja Raphinha arvele. Läbi ajaloo on meeskonnad pidanud mitmeid kohtumisi, mis on kujunenud ootamatult ühepoolseteks. Viimastel kümnenditel on sellistel juhtudel asjad langenud pigem Bayerni kasuks. Nüüd oli noorusliku Barcelona kord.