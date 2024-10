F1-s ootamatult särada saanud debütant võitleb tuleviku eest: tahan näidata kõigile, et kuulun siia

Colapinto on senise võimaluse suurepäraselt ära kasutanud. Ta sai debüüdil Monzas 12. koha, seejärel on tal ette näidata veel 8., 11. ja 10. koht. Viimasel kahel etapil on ta edestanud ka kogenud tiimikaaslast Alexander Albonit.

Kas saab uue võimaluse?

Williamsis sõidab Colapinto tänavuse aasta lõpuni, aga uuel hooajal enam mitte, sest Alboni kõrval liitub tiimiga Carlos Sainz. Tänu headele esitustele on argentiinlast seostatud Sauberiga, kus vanameister Nico Hülkenbergi kõrval on veel vaba koht.

„Minu unistus on F1 sarja püsima jääda. Selle nimel ma töötan, võtan ühe etapi korraga,“ rääkis Colapinto podcastis „The Fast and the Curious“. „Sel aastal sain imelise võimaluse, mille võtsin kahe käega vastu. Tulin siia, et jääda, ja see on reaalsus.“