Jürgen Kloppi mantlipärija purustab Liverpooliga juba rekordeid

46-aastane hollandlane, kes viimased kolm hooaega juhendas Feyenoordi, võttis Liverpoolis ohjad üle 1. juunil. Ta palgati legendaarse sakslase Jürgen Kloppi asemel, kes otsustas treeneriametist pausi teha.

Slot sai Liverpooli mänguvankri kiiresti liikuma, sest Premier League’is hoitakse kaheksa vooru järel esikohta. Kaheksast mängust on punasärgid võitnud seitse ja kaotanud ühe. Ka uus Meistrite liiga hooaeg on alanud edukalt, kui kõik kolm senist mängu on võidetud. Inglismaa klubi on järjest alistanud AC Milani, Bologna ja RB Leipzigi.

Eilne võit Leipzigi üle tähendas, et Sloti käe all on Liverpool kõikide sarjade peale hooaja esimesest 12-st mängust võitnud koguni 11. Ükski treener klubi ajaloos pole varem nii edukalt ametiaega alustanud. Ühtlasi on hollandlane esimene juhendaja, kes suutnud Liverpooliga võita kuus esimest võõrsilmängu.

Kolmapäevase kohtumise järel tunnustas Slot hoolealuseid. „Peaksime olema uhked, sest väga suured nimed on siin klubis olnud. Saavutada midagi, mida pole veel tehtud, on sellises klubis peaaegu võimatu,“ vahendas The Independent Sloti sõnu.

Slot on hooaja algusega mõistagi rahul, aga pilvedesse tõusma ei hakka. „Kõik rekordid on toredad, aga on midagi veel toredamat: tiitlid,“ lausus ta.

Liverpooli hooaeg jätkub pühapäeval, kui Premier League’is sõidetakse külla tugevale rivaalile Londoni Arsenalile.