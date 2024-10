VIDEO | Erling Haalandi imevärav Meistrite liigas lööb laineid. „Ma isegi ei tea, kuidas seda kutsuda“

Kodumeeskonna viis 3. minutil juhtima Phil Foden . 58. minutil kasvatas Haaland eduseisu, ta oli täpne ka 68. minutil. Lisaks said jala valgeks John Stones ja Matheus Nunes.

Haalandi sooritust tunnustas ka tiimikaaslane Foden. „Ütlesin talle, et kui ise seda prooviksin, tõmbaksin kubeme ära,“ lausus ta. „Ma ei tea, kuidas ta seda teeb. See näitab, missugune unikaalne talent ta on.“

Haaland on kõigest 42 mänguga löönud Meistrite liigas 44 väravat. Need on tulnud Red Bull Salzburgi, Dortmundi Borussia ja City särgis. Kõigi aegade edetabelis jagab ta 16. kohta Didier Drogbaga.