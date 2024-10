DirtFish: WRC-s kaovad ära laupäevased punktid, maksimumpunktide arv kasvab

Tänavuseks hooajaks mõeldi Rally1 klassis välja uus süsteem, kus esimesed punktid jagatakse välja laupäeva õhtul kümnele parimale sõitjale. Pühapäeval on eraldi arvestus, kus punkte saavad seitse kiireimat. Lisaks on alles tavapärane punktikatse.

Tänavune süsteem on saanud omajagu kriitikat, sest sellises arvestuses ei ole võitjale automaatselt enim punkte garanteeritud. Samas on pühapäevased rallipäevad muutunud varasemast hoopis huvitavamaks.

„Võimatu on ignoreerida sõitjate pettumust seoses tänavuse hooaja süsteemiga,“ rääkis üks kohtumisega seotud allikas DirtFishile. „Mis on nüüd välja pakutud, on väga loogiline. Ei saa ignoreerida asjaolu, et võidu tähtsus vähenes. Uus süsteem on loogiline ja annab samas põhjuse ka pühapäeval surumiseks.“