NBA superstaar tunneb muret: reporterid vaatavad meie peeniseid

USA tippliigades NHL-is, NFL-is ja NBA-s pole midagi tavapäratut, et enne ja pärast kohtumist käivad reporterid meeskonna riietusruumides intervjuusid tegemas. Paljudele mängijatele aga selline poliitika ei meeldi. Üks neist on Philadelphia 76ersi superstaar Paul George, kelle arvates võiks ebameeldivale tavale panna punkti.

George rääkis oma taskuhäälingusaates „Podcast P with Paul George“, et on aastate jooksul näinud mitmeid ajakirjanikke, kes jõllitavad mängijate peeniseid, kui nad dušši all käivad või riietuvad.