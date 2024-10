DELFI FOTOD | Peaminister tunnustas Stenbocki majas Pariisi olümpia- ja paraolümpiamängude Eesti sportlaseid ja treenereid

25-liikmeline Eesti koondis osales Pariisi suveolümpiamängudel 14 alal. Koondise parimaks tulemuseks oli epeevehkleja Nelli Differti neljas koht epee individuaalvõistlusel. Paraolümpiamängudel oli Eesti esindatud viie sportlasega kolmel alal. Koondise kõrgeim tulemus oli ujuja Matz Topkini seitsmes koht meeste 50 m seliliujumises klassis S4.

Peaminister Kristen Michal tänas sportlaseid, et nad esindavad Eestit väärikalt, uhkuse ja visadusega. „Teie saavutused inspireerivad meid kõiki, väikeseid ja suuri. Need tuletavad meelde, et igapäevased väiksed võidud viivad suurte võitudeni ja et meie riigi suurus ei ole mõõdetav pindalaga, vaid meie inimestega. Kuusteist meie sportlast jõudsid olümpia- ja paraolümpiamängudel esimese kümne hulka, mis on võimas tulemus. Meil on tulevikus palju oodata,“ ütles Michal.

„Saavutusspordi kõrval peame meeles pidama ka Eesti inimeste laiemat kehalist aktiivsust. Et võimalused liikumiseks oleksid mitmekülgsed ning arvestaksid kõigi, nii laste, noorte, vanade kui ka puuetega inimeste vajadustega. Mul on hea meel, et ka paraolümpia on tulnud meediapilti võrdselt olümpiaga ja et igale teie etteastele oli võimalik meediavahendusel kaasa elada,“ lisas peaminister.

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid rõhutas, et sportlaste sooritustele elas kaasa terve Eesti. „Tänapäeva sportlane on suurem kui üks inimene. Kõikide teie taga on taustajõud ja teie perekonnad, kes on suure pühendusega teinud kõik selleks, et teie elus võiks tulla see üks päev, kus Eesti rahvas on teie üle jäägitult õnnelik. Need olümpiamängud pakkusid Eesti inimestele kaasaelamist ja rõõmu. Samas polnud vähem meeldejäävad need hetked, kus meil ei läinud päris nii nagu me lootsime. Ka sellest saavad meie olümpialoo dramaatilised peatükid tulevikus,“ ütles Kaljulaid.