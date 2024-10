Autoralli MM-sari saab suure tõenäosusega uue punktisüsteemi

Tänavusel hooajal jagatakse MM-sarjas eraldi punkti nii laupäeval kui pühapäeval ning lisaks on võimalik boonust noppida ka punktikatselt. Punktisüsteemi muudeti, et põnevus säiliks kuni viimase kiiruskatseni. Nõnda on ka läinud, kuid ralli võit on suures plaani kaotanud tähtsuse, kuna pahatihti ei teeni esikoha saanud ekipaaž enim punkte.

Rahvusvaheline autospordiliit (FIA) on viimastel kuudel murdnud kõvasti pead, kuidas süsteemi inimestele selgemaks ja sõitjatele paremaks muuta. Nüüd, üks etapp enne hooaja lõppu on plaan paigas, kuid enne selle välja hõikamist ootab see veel Maailma Motospordinõukogu kinnitust.

„Meil ​​on olnud iga kahe nädala tagant koosolekud, kus on ettepanekuid teinud nii sõitjate esindaja Scott Martini, tootjad kui ka WRC promootor. Usume, et oleme lõpuks leidnud alternatiivi, millega enamus rahul on. On võimalik, et saame järgmisel hooajal uue punktisüsteemi“ sõnas FIA WRC juht Marina Dunach.

Dunachi sõnul on kaalutud erinevaid variante ning kõiku on lastud ka Exceli tabel. Punktisüsteemi soovitakse muuta nõnda, et ralli võitja saaks ka kõige rohkem punkte. „Oleme Exceli põhjal testinud, millise punktiseisu tooks üks või teine variant. Oleme kaalunud ka seda, mis oleks sarja jaoks parim. Kõik on nõus, et see oleks õiglasem lahendus,“ lisas Dunach.