„See oleks hullumeelsus!“ 48-aastane jalgpalliikoon võib hakata taas Itaalia kõrgliigas mängima

Nimelt avaldas Totti, et mitmed Itaalia kõrgliigaklubid on ta teenete vastu huvi tundnud ja 48-aastane jalgpallur kaalub nüüd tõsiselt tagasitulekut.

„Mõned Serie A tiimid on mulle helistanud ja tuleb tunnistada, et olin pisut hullumas. Tagasitulek oleks küll keeruline, aga ära kunagi ütle iial. Paljud mängijad on mitu aastat pärast karjääri lõpetamist väljakutele naasnud. Kõik oleneb ka sellest, millisel positsioonil mängida,“ vahendab ESPN Totti öeldut.

Endise ründevirtuoosi sõnul peaks ta ennast esmalt siiski mänguvormi viima, kuigi liiga kaua ei tohiks selleks aega kuluda. Ning Totti tagasitulek oleks mõeldav vaid Itaalias. Või kui täpsem olla, siis ühe erandiga... Nimelt lausus AS Roma legend resoluutselt, et linnarivaal Lazio särki ta kanda ei kavatse.

„Lazio? See ei tuleks kõne alla! Oleksin samas kahe või kolme kuuga piisavalt heas vormis, sest mängin endiselt jalgpalli. Kui peaksin midagi hullumeelset ette võtma, siis juhtuks see Itaalias, mitte välismaal. Aga see oleks tõesti hull värk!" sedastas ta.

2017. aastal karjääri lõpetanud Tottit ahvatleb tagasitulek ka seetõttu, et ta ei jätnud toona AS Romaga vabatahlikult hüvasti. „Sellepärast mul ongi ilmselt endiselt okas hinges. Tõsi ta on, et igal asjal on algus ja lõpp, kuid ma ei tahtnud seda ja aken on niisiis avatuks jäänud,“ selgitas Totti.

Totti esindas kogu profikarjääri jooksul vaid üht klubi. Lõpuks sai ta AS Roma ridades kirja 785 mängu, 307 väravat ja 207 väravasöötu. Pealinna klubis võitis ta ühe Itaalia meistritiitli ning kaks karikat ja superkarikat.

Itaalia koondise eest jäi Totti arvele 59 kohtumist ja üheksa väravat. 2006. aastal krooniti ta ka maailmameistriks.