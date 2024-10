DELFI VIDEO | Kalev/Cramoga liitunud Stefan Vaaks: erinevus Viimsi trennidega on väga suur, aga mulle see meeldib!

„Tulin Cramosse, sest tahtsin mugavustsoonist välja saada. Pean siin ise mehe eest väljas olema ja kõigile ennast tõestama. Nii asjad ei käi, et tulen Viimsist ja hakkan kohe 20 minutit mängima,“ selgitas Vaaks, et vähene mänguaeg teda esialgu ei morjenda.

Kui palju erinevad aga Kalev/Cramo treeningud Viimsi omadest? „Erinevus on ikka väga suur, just materjali osas. Kui Martin Dorbek sind trennis peale võtab, siis lihtne pole. Aga mulle see väga meeldib! Intensiivsused ja kiirused on täiesti teisel tasemel,“ lausus Vaaks.