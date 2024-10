OTSE DELFI TV-s | Teisel veerandajal lagunenud Pärnu Sadam kaotas Poola klubile avapoolaja 17 punktiga

Pärnu on vaikselt selg vastu seina, sest igast alagrupist pääseb 16 parema sekka vaid grupi võitja ja lisaks kuus paremat teise koha omanikku. Spojnial on kirjas võit ja kaotus, sest võõrsil kaotasid nad Oradeale 75:77 ja kodus alistasid Pitesti 65:62. Poola kõrgliigas on Stargardi meeskond võitnud kolmest matšist kaks, viimases voorus alistasid nad Siim-Sander Vene ja Märt Rosenthali tööandja Ostrow Wielkopolski 79:73. Kohtumise piletid on saadaval Piletitaskus.