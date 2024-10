DELFI VIDEO | Heiko Rannula: võit ei peagi kergelt tulema, kuid me ei suutnud mänguplaani täita

„Ei peagi kergelt tulema, aga täna me oma mänguplaani täita ei suutnud. Mängisime rohkem nende rütmis ja stiilis. Okei, noored poisid olid tublid ja viskasid sisse, kuid kaitse distsipliin kadus ära. Neil oli väljakul koguaeg neli viskajat ja see tekitas probleeme. Teisalt mängu lõpp, kuidas me suutsime võidu koju tuua, oli väga suur pluss,“ analüüsis Rannula.