VIDEO | Vastase jalaga nokauti löönud Venemaa poksijale määrati eluaegne võistluskeeld

21-aastane Abdurashidov on terve oma karjääri tegelenud vabavõitlusega, kuid möödunud nädalavahetusel otsustas ta end proovile panna klassikalises poksis. Tais Phuketis toimunud võitlusõhtul läks venelane vastamisi Iraani poksija Bagher Farajiga, kes oli ringis Abdurashidovist silmnähtavalt üle.

Abdurashidov selgitas oma tegu hiljem sotsiaalmeedias. „Debüteerisin poksiringis ja sain eluaegse võistluskeelu. See jalalöök oli automaatne liigutus,“ kirjutas Venemaa poksija Instagramis.

Abdurashidov lisas, et palus Iraani poksijalt oma teo pärast vabandust ning tema tervisega on kõik korras. „Me leppisime ära ja surusime kätt. Kõik on korras.“