KUULA | „Jalgpallistuudio“: mis tõi Levadiale tiitli? Miks Eesti noored kaitsjad ei oska palli puhtaks lüüa?

Nädala meeskond oli tiitli kindlustanud Levadia ja nädala treener Curro Torres. Mis tegi Levadia nii heaks ja kuidas edasi?

Nädala mäng oli Paide ja Flora vaheline mõõduvõtt, kus esimesed jäid peale 2:1. Kuid matšis nähti väga palju kaitsjate soperdamist. Mis toimub?

Nädala mängija on Pärnu Vapruses laenul olev Tristan Pajo, kes saatis Nõmme Unitedi esiliigasse.

Nädala number on 96 ehk Kuressaare ja Tallinna Kalevi matši pealtvaatajate arv. Soomes tõid nädalavahetusel kaks liigamängu kohale üle 8000 inimese, Eestis tõid viis olulist matši kokku (!) napilt üle 1000 pealtvaataja. Midagi on valesti.