Ott Tänak aitas Kuldar Siku tagasi kodumaale. „Eesti arstid tagavad talle parima võimaliku abi“

Tänak selgitas sotsiaalmeedias, et õnnetus leidis aset ülesõidul kolmandale kiiruskatsele. Tema meeskond on näinud kõvasti vaeva, et õnnetuses viga saanud Sikk kiiresti kodumaale toimetada. Eesti ralliäss tänas siiralt ka viimastel päevadel Kuldari eest hoolt kandnud Plzeni ülikoolihaigla personali.

„Suur täna antud toe ja abi eest. Mul on hea meel, et ta on nüüd turvaliselt kodus ja Eesti arstide hoole all. Nad tagavad talle parima võimaliku abi ja Kuldar saab olla oma pere läheduses,“ kirjutas Tänak sotsiaalmeedias.