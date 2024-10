Esapekka Lappi tulevikust: valikus on kolm varianti

Lappi jagas tänavu Hyundai kolmandat Rally1 autot Andreas Mikkelseni ja Dani Sordoga. Soomlane võttis küll Rootsis karjääri teise etapivõidu, kuid edasine hooaeg läks suures plaanis aia taha. Keenias ja Soomes jäi ta esikümnest välja, Lätis ning Tšiilis ta finišisse ei jõudnud.

Septembri lõpus toimunud Tšiili ralli järel teatas tema pikaaegne Janne Ferm karjääri lõpetamisest. Nii on küsimärgid õhus ka Lappi tuleviku osas.

„Praegu mingit uudist uue hooaja osas pole,“ tunnistas Lappi. „Vaatame, millal otsused tulevad. Mingi hetk peavad need tulema, et saaks edasist planeerida.“

Lappi pole teinud saladust selles, et täiskohaga sõitjakarjäär teda ei huvita, sest nii saab ta vähem oma elukaaslase ja kolme lapsega aega veeta. Ta andis ka Iltalehti intervjuus mõista, et kuniks pereeluga on kõik korras, siis ta muu pärast liialt ei muretse.

Soomlase sõnul on laias laastus laual kolm varianti. „Üks variant on osadel rallidel MM-sarjas veel osaleda. Samas on mul ka RTE,“ viitas ta Soome ettevõttele, mis müüb võidusõiduvarustust ja varuosi. Nimelt on ta poe üks kaasomanikest. „Lisaks võin ka lihtsalt kodus (perega) olla. See ongi neist ehk kõige olulisem.“

Breeni surm pani rohkem elule mõtlema

Lappi sõnas, et on viimastel aastatel hakanud üha rohkem rallivälist elu tähtsustama. Ta tõi näiteks Craig Breeni surmaga lõppenud avarii mulluse Horvaatia ralli eelsel testil.

„Mõtlen ohtudele üha rohkem. Ohud on alati teemaks olnud, aga pärast eelmise aasta õnnetust aina konkreetsemalt,“ sõnas ta. „See lõi väga lähedalt, kui sõber suri. Peale seda mõtlesin, et midagi võib ka minuga juhtuda.“

„Tuleb meeles pidada, et ralli on kõigest töö. Olen rahulik nii kaua, kuni midagi tõsist kellegagi ei juhtu,“ sõnas ta, meenutades ka Ott Tänaku väljasõitu tänavusel Soome MM-etapil. „Oli väga halb tunne, kui helikopter lendas ja me ei teadnud, mis täpselt juhtunud oli.“