Schumacheri tütre otsus ajas Saksamaa vormelilegendi endisel mänedžeril harja turri

Michael Schumacheri endine mänedžer Willi Weber on Saksamaa vormelilegendi tütre otsuses sügavalt pettunud. Talle ei mahu pähe, et Gina otsustas niivõrd ikoonilisest perekonnanimest loobuda.

„Miks sa loobuksid nii suurest nimest? ma ei saa aru!“ vahendas Saksamaa ajaleht Bild Weberi sõnu. „Nõnda nime muutmine... See on bränd, mis on seotud tema isaga. Ma poleks seda teinud, aga see on minu arvamus. Ta tegi juba oma otsuse.“