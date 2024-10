Endine vutitäht Diego Forlan debüteerib ATP tenniseturniiril

45-aastane Forlan, kes 2019. aastal jalgpallurikarjäärile joone alla tõmbas, tegeles noorpõlves tihedalt ka tennisega. Ta on vahepealsetel aastatel osalenud ITF-i tenniseturniiridel.

BBC vahendab, et järgmisel kuul teeb uruguaylane debüüdi ka ATP karussellis, osaledes Montevideos toimuval Uruguay Openil paarismängus koos argentiinlase Federico Coriaga (32). Folrlan sai teise taseme Challenger Tour võistlusele vabapääsme. Coria on ATP üksikmängu edetabelis 101. real. Tema karjääri parimaks kohaks on 49.