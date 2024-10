VIDEO | Henri Veesaar säras Arizona võidumängus kolmeste ja pealtpanekutega. „Väga hea tunne on platsil tagasi olla“

Hea meel platsile naasta

Pika pausi järel platsile naasmine eestlases närvipinget ei tekitanud. „Töötasin kogu aasta selle nimel, see (väljakule naasmine) oli väga oluline mu jaoks,“ mainis keskmängija, lisades, et otsus teha redshirt hooaeg on ära tasunud. „Kindlasti oli raske aasta otsas väljas istuda. Iga korvpallur tahab võistelda, aga see oli tol hetkel parim otsus minu jaoks. Sain trenni teha ja nii-öelda topelt hooajaeelset ettevalmistust teha. Usun, et see aitas mind kõvasti.“