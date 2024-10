Kesk-Euroopa rallil tööd teinud Kuldar Sikk sattus õnnetusse ja vigastas selgroogu

„Mul on halbu uudiseid,“ kirjutas Vanagas Facebookis. „Kuldar sattus Kesk-Euroopa rallil tööd tehes avariisse. Tal on murtud selgroog ning talle tehti erakorraline operatsioon.“

„Nüüd korraldatakse talle transport koju, kus Eesti arstid ravivad Kuldarit edasi. Kuldari tervis on praegu kõige olulisem. Ta on kõva mees, temaga saab kõik korda,“ lisas Vanagas, kelle kõrval on Sikk kaardilugejana viimasel kahel Dakari rallil võistelnud.