Kesk-Euroopas rallimaailma pahviks löönud Katsuta: viimased kaks kuud on olnud me elu raskeimad

Katsuta näitas ralli viimasel päeval muljetavaldavat kiirust, võttes maksimumpunktid nii pühapäeva arvestuses kui ka punktikatselt. Kui lisada saldosse laupäevase arvestuse eest teenitud 10 silma, lahkus Katsuta Kesk-Euroopast 22 punktiga. Mitte kunagi varem pole Jaapani kihutaja rallilt niivõrd kõrge punktisaldoga lahkunud.

Katsuta vägitüki muudab veelgi võimsamaks tõsiasi, et mõned nädalad tagasi toimunud Tšiili rallit pidi ta eelnevate kasinate esituste tõttu pealtvaatajana jälgima. Täishooaega kaasa tegev jaapanlane oli enne Kesk-Euroopa rallit teeninud MM-sarjas kõigest 82 punkti. Tšehhi, Austria ja Saksamaa teedel andis Katsuta aga kõigile kriitikutele korraliku ninanipsu, tõestades, et temas on potentsiaali kuhjaga.

„Tunnen, et saan edaspidi asju veel paremini teha. Paus andis mulle hea võimaluse asjade üle mõelda. Olin juba kõike analüüsinud, kuid nüüd sain kõigele veelgi rohkem mõelda,“ rääkis Katsuta Kesk-Euroopa ralli järel. „Sain sel perioodil aimu, millised inimesed mind toetavad. Oli tore näha, et neid inimesi on palju. Hindan kõigi toetust meeletult.“

Katsuta mõistab, et ka tulevikus tuleb keerulisemaid perioode, kuid neist tuleb alati üle olla. „Elu pole lihtne, kuid viimased paar kuud on olnud minu elu raskeimad. Kõige tähtsam on see, et jõudsin tagasitulekuvõistlusel finišisse. Minu jaoks oli see tähtsam, kui võita punktikatse ja olla pühapäevases arvestuses esimene,“ jätkas Katsuta.

Jaapani rallipiloot on õnnelik, et suutis üle pika aja meeskonnale hea tulemuse ja soliidse punktisaldo tuua. Kesk-Euroopas kihutamist nautis ta täiel rinnal.

„Väga tore oli nädalavahetus sellise moel lõpetada. Pühapäeval andsin lihtsalt endast parima ja püüdsin lihtsalt meeskonnale võimalikult palju punkte teenida. See oli kõik, mis mult oodati. Tunnen, et tegin viimaks meeskonna heaks midagi, milleks ma siin olen,“ lisas Katsuta.