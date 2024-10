VIDEO | Tallinnasse tulev Monfils on tennisemaailma ajanud korduvalt pöördesse

38-aastane Monfils on ATP edetabelis parasjagu hoidmas 41. positsiooni, kuid karjääri tipphetkedel on ta olnud maailma absoluutne tipp. 2016. aastal hoidis ta edetabelis koguni kuuendat positsiooni. Suurturniiridest on tema jaoks kõige edukamateks olnud 2008. aasta Prantsusmaa ja 2016. aasta USA lahtised. Mõlemal juhul jõudis ta poolfinaali.